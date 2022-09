Máte starý dom? Pozor, môžete získať 5-cifernú sumu na obnovu: Tu sú podmienky

Ministerstvo životného prostredia, v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia, vyhlásilo prvé dve výzvy na obnovu starších rodinných domov.

Finančná podpora štrnásť, šestnásť, prípadne až 19-tisíc eur by mala dopomôcť k zníženiu spotreby energií i emisií z budov. Spotreba energií by mala byť do roku 2050 nižšia o 40 percent a emisie z budov o 79 percent v porovnaní s rokom 2020.

Obe výzvy sú v hodnote 30 miliónov eur, no po vyčerpaní prostriedkov budú spustené ďalšie kolá. Prvé výzvy sú určené dvom skupinám žiadateľov, a to zvýhodnenej socio-ekonomickej skupine a štandardnej skupine. O príspevky môžu žiadať majitelia a spolumajitelia rodinných domov, ktoré boli postavené pred rokom 2013. V tlačovej správe to uviedlo MŽP.

„Je dôležité, aby sa žiadatelia uistili, že sú oprávnenými žiadateľmi. Pomôžu im pri tom poradenské centrá v 10 regionálnych kanceláriách. Žiadosť o príspevok sa podáva prostredníctvom formulára, ktorý sa nachádza na stránke www.obnovdom.sk. Žiadosť môžete podať - okrem elektronickej formy, aj poštou adresovanou na SAŽP, alebo v regionálnych centrách, alebo na podateľni SAŽP. Žiadosti je možné podávať od 15. októbra 2022. Dovtedy sa oboznámte s podmienkami výzvy a pripravte si doklady, ktoré sú potrebné," priblížil výzvy generálny riaditeľ SAŽP Michal Maco.

„Renovácia rodinných domov pomôže ľuďom výrazne znížiť náklady na energie a ochrániť občanov pred hrozbou energetickej chudoby a nadmernej závislosti slovenského hospodárstva na fosílnych zdrojoch nakupovaných z Ruskej federácie. Začal sa prechod Slovenska k nezávislosti od fosílnych zdrojov energie,“ vysvetlil minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO).

Vyjadril sa tiež, že ide o unikátny projekt, aký dosiaľ na Slovensku nebol realizovaný. Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) doplnil, že na projekt, ktorý by mal domácnostiam pomôcť s úsporou energií, je z plánu obnovy vyčlenených 500 miliónov eur.

Žiadatelia zo zvýhodnenej socio-ekonomickej skupiny môžu žiadať príspevok až do výšky 95 percent nákladov, a teda maximálne 18-tisíc eur. Musí však preukázať tridsať percentnú úsporu energií. Šesťdesiat percent vynaložených nákladov, čiže maximálne 14-tisíc eur budú môcť požadovať štandardní žiadatelia.

V prípade, ak žiadateľ dosiahne úsporu energií vyššiu ako 60 percent, príspevok môže byť vo výške 19-tisíc eur. Zvýhodnenými žiadateľmi, teda žiadateľmi, ktorí budú mať jednoduchšie podmienky, sú podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) napríklad rodiny s ťažko zdravotne postihnutým dieťaťom či rodiny, ktoré majú štyri a viac detí.