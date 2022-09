Pápež neuskutoční plánovanú návštevu Moskvy ani Kyjeva: Dôvod vás zaskočí!

Pápež František v pondelok (5.9.) oznámil, že zatiaľ nemôže vycestovať na zamýšľanú návštevu Kyjeva a Moskvy, pretože mu to neodporučil jeho lekár. TASR správu prevzala z agentúry ANSA. Pápež už viackrát vyjadril túžbu vycestovať do týchto metropol v snahe dopomôcť k nastoleniu mieru medzi Ruskom a Ukrajinou.

Pápež už viackrát vyjadril túžbu vycestovať do týchto metropol v snahe dopomôcť k nastoleniu mieru medzi Ruskom a Ukrajinou. "Návšteva (Kyjeva alebo Moskvy) visí vo vzduchu," uviedol František v pondelok pre portugalskú pobočku televízie CNN. Dodal však, že zatiaľ nič nie je isté a priznal, že cesta dialógu medzi Kyjevom a Moskvou je "náročná".

Pápež podľa vlastných slov zostáva v neustálom kontakte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ako aj so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Hlava katolíckej cirkvi tiež oznámila, že pred plánovanou apoštolskou cestou do Kazachstanu, ktorá sa uskutoční 13. – 15. septembra, nikam do zahraničia nevycestuje.

Od februárovej invázie na Ukrajinu žiada pápež obe strany konfliktu na zastavenie bojov a krviprelievania. František však čelí aj kritike za to, že jednoznačne neodsúdil Rusko ako agresora.

Svätá stolica však v minulotýždňovom vyhlásení uviedla, že "čo sa týka rozsiahlej vojny na Ukrajine, ktorú iniciovala Ruská federácia, zásahy Svätého otca Františka ju jasne a jednoznačne odsudzujú ako morálne neoprávnenú, neakceptovateľnú, barbarskú, nezmyselnú, odpornú a znesväcujúcu".