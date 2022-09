Peskov má v tom jasno: Čo podľa Kremľa môže za odstavenie plynovodu Nord Stream 1?

Za úplné odstavenie plynovodu Nord Stream 1 medzi Ruskom a Nemeckom môžu západné sankcie. Vyhlásil to v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v konferenčnom hovore s novinármi. TASR správu prevzala z AFP a Reuters.

Peskov uviedol, že sankcie "spôsobujú chaos" pri údržbárskych prácach na plynovode a odmietol tvrdenia, že Rusko zastavilo dodávky do Európy ako politický krok.

Gazprom minulý týždeň úplne zastavil dodávky plynu cez plynovod Nord Stream 1 po tom, ako počas trojdňových údržbárskych prác, ktoré sa začali 30. augusta, zistil únik oleja na turbíne v kompresorovej stanici Portovaja. Kremeľ tvrdí, že sankcie narúšajú schopnosť nemeckej spoločnosti Siemens Energy, ktorá dodáva a servisuje zariadenia pre plynovod, pomôcť pri oprave.

"Problémy s dodávkami plynu vznikli v dôsledku sankcií, ktoré na našu krajinu uvalili západné štáty vrátane Nemecka a Británie," povedal Peskov. "Neexistujú žiadne iné dôvody, ktoré vedú k problémom s dodávkami," dodal. Peskov tiež uviedol, že ak by boli sankcie zrušené, opravy by sa dali ľahko dokončiť a toky plynu by sa mohli obnoviť.