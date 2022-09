Cena plynu stále rastie: O koľko percent sa zvýšila po prerušení dodávok? Závratné číslo!

Veľkoobchodná cena plynu pre európsky trh sa dnes výrazne zvyšuje, reaguje tak na prerušenie dodávok plynovodom Nord Stream 1 z Ruska.

Cena kľúčového termínového kontraktu na plyn s dodaním v októbri vo virtuálnom obchodnom uzle Title Transfer Facility (TTF) v Holandsku si ráno pripisovala zhruba 30 percent. Neskôr sa jej rast zmiernil, okolo 08:30 SELČ vykazovala nárast zhruba o 20 percent na 257 eur za megawatthodinu (Mwh).

Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom v piatok (2.9.) večer oznámila, že údržba jedinej prevádzkyschopnej turbíny plynovodu Nord Stream 1 odhalila nedostatky. Do ich odstránenia preto zostane plynovod mimo prevádzky. Nord Stream 1 prepravuje plyn z Ruska do Nemecka po dne Baltského mora a je hlavnou trasou pre dodávky ruského plynu do Európskej únie.

Situácia okolo dodávok ruského plynu sa skomplikovala, keď Rusko vo februári začalo útok na Ukrajinu a Európska únia v odvete prijala sériu protiruských sankcií. Neistota ohľadom dodávok z Ruska vyvoláva obavy z nedostatku plynu v Európe v zimných mesiacoch. To tlačí nahor európske ceny plynu aj elektriny.