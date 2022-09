Pozor, v blízkosti obce na východnom Slovensku sa pohybuje tiger: Šelma ušla zo zoo, zachytili ju fotopasce!

Tiger, ktorého zachytili fotopasce na ukrajinsko-slovenskej hranici, ušiel z domáceho chovu jedného z obyvateľov v obci Strychava na zakarpatskej Ukrajine. Pre TASR to potvrdil riaditeľ Správy Národného parku Poloniny Miroslav Buraľ s tým, že mláďa ešte na začiatku vojnového konfliktu previezli zo zoologickej záhrady z východnej časti Ukrajiny pre prebiehajúce boje.

"Už teda vieme, o akého jedinca ide, zatiaľ ho však nikto nespozoroval na slovenskej strane, nič sme hlásené nemali, je možné, že sa vrátil naspäť. Ide o niekoľkomesačné mláďa, bolo držané v chove vo voliére, kde sa k nemu chodili fotiť rodiny s deťmi, takže je zvyknutý na prítomnosť človeka," dodal Buraľ.

Pohyb mladého tigra zaznamenali fotografie z fotopascí v územnej pôsobnosti Správy Národného parku (NP) Poloniny, v katastroch obcí Brezovec, Klenová a Ulič. Pri pohybe v teréne je preto podľa ochranárov potrebné zachovať obozretnosť, zároveň nešíriť paniku. V prípade, že niekto šelmu spozoruje, mal by to ohlásiť polícii, starostovi najbližšej obce, prípadne priamo Správe NP na čísle +421911011382. V spolupráci so zazmluvneným veterinárom sú ochranári pripravení vykonať urgentne jeho odchyt a presunúť ho do štátneho zariadenia určeného pre takéto prípady, ktorým je ZOO Bojnice. Ide o medzinárodne chránený druh.

Polícia vyzýva na zvýšenú opatrnosť a v záujme vlastnej bezpečnosti by obyvatelia či návštevníci okolia nemali pristupovať k žiadnym riskantným krokom.