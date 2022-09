Plačková porodila Renému syna, ten zorganizoval bujarý žúr! Oslavu si nenechal ujsť ani známy raper

Konečne je na svete! Slovenskej hviezde instagramu Zuzane Strausz Plačkovej (31) sa spolu s manželom Reném (33) mení život od základov. Po prvý raz sa totiž stali rodičmi.

Od piatkového popoludnia sa vytešujú a neskrývajú dojatie po tom, ako sa im v jednej z bratislavských nemocníc narodil ich prvý vytúžený potomok. Chlapec dostal netradičné meno Dion a otec jeho narodenie poriadne oslávil.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Influencerka Zuzana Strausz Plačková a jej muž René sa po siedmich rokoch manželstva konečne dočkali svojho prvorodeného dieťaťa.. Podnikateľka naštartovala záver pracovného týždňa úplne bežne. Ešte ráno zarezávala vo svojich módnych butikoch a v kaviarni, no popoludní jej deň nabral úplne iné rozmery.

Po pol tretej popoludní to prišlo! Objavili sa prvé kontrakcie a chlapec sa po náročnom tehotenstve začal konečne pýtať na svet. Párik tak spolu napochodoval s veľkým kufrom do nemocnice, kde sa už všetko udialo akoby mihnutím oka. Krátko po 17. hodine sa pôrodnicou na bratislavských Kramároch rozliehal silný plač malého Diona, ktorý prišiel na svet cisárskym rezom. „Konečne sme všetci spolu. To je neskutočný pocit. Nikdy v živote som nič takéto nádherné nezažila. Idem si to užívať plnými dúškami. Sme v poriadku. Bolesti rozchodím a mám na najbližšie roky čo robiť,“ prezradila mamička, ktorá je po pôrode poriadne vyšťavená, ale šťastná.