Všetci sa oblizovali až za ušami! Chutný Švábkafest na Liptove: Tieto dobroty boli jeho najväčšie hity!

Zemiaky sú neoddeliteľnou súčasťou Liptova. Pestujú ich tu približne 250 rokov a domáci im nepovedia ináč ako „švábka“. Lásku k jednoduchej potravine pretavili pred 10 rokmi do chutného festivalu s názvom Švábkafest.

Na tohtoročnom si merali sily malí aj veľkí a zo zemiakov sa snažili uvariť doslova majstrovské pokrmy – napríklad megadrob! Ako sa pripravuje a na čo si pri jeho pečení musíte dať pozor?

Tento rok prišli do Liptovského Mikuláša ukázať, čo sa dá vyčariť zo zemiakov, dvaja špičkoví slovenskí kuchári - Ivan Rusina a Gabo Kocák. Najprv pripravili vanilkové zemiaky. „Zemiaky sú v mojej kuchyni dennodenne. Je to úžasná variabilná potravina,“ vysvetlil s úsmevom Kocák a hneď pridal i recept. „Zemiaky varíte s čerstvou škoricou, potom ich popučíte so smotanou a maslom. Toho musí byť veľa. Vznikne z toho lahodný krém ako príloha. My sme k tomu ponúkali pečené morčacie krky,“ dodal.

Najväčšou liptovskou zemiakovou špecialitou sú však droby. Ivan Rusina dokonca pripravil aj jeden megakúsok. „Má deväť a pol metra a váži 4,7 kila. Nielenže sme ho dlho napĺňali, ale museli sme ho pomaly, jemne, a ukázalo sa, že aj dlho, piecť. Črievko, v ktorom je zemiaková náplň, nesmie prasknúť. Nielenže to nevyzerá dobre, ale pokazí to aj celkovú chuť,“ vysvetľuje tajomstvo lahôdky, ktorá pred časom dostala chránené zemepisné označenie.