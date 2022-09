Poslanci Grendel a Tomáš zažili ostrú výmenu názorov: Ako chcú riešiť energetickú krízu? V tomto vidia riešenie

Najlepším riešením koaličnej krízy by bolo zachovanie štvorkoalície. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO). Nezaradený poslanec Národnej rady SR a podpredseda mimoparlamentného Hlasu-SD Erik Tomáš reagoval, že riešením sú predčasné voľby.

Tomáš súčasnú vládu kritizuje, že doposiaľ nepredstavila riešenia na vysoké ceny energií. "My k návrhom budeme pristupovať konštruktívne, no najprv by sme ich radi chceli vidieť," doplnil.

Grendel reagoval, že energetickú krízu chcú zmierniť rôznymi opatreniami na pomoc ľuďom. "Myslím si, že vďaka nadvýberu daní na to budeme mať zdroje," skonštatoval. Stranícke škriepky pri tomto musia ísť podľa neho bokom.

Fungovanie možnej menšinovej vlády podpredseda parlamentu komentovať nechcel. "Počkajme, ako kríza skončí," doplnil. V prípade menšinovej vlády by mal premiér Eduard Heger (OĽANO) podľa Tomáša dať hlasovať o dôvere vlády.

Diskutujúci sa rozprávali aj o prípadných zmenách na ministerských postoch po možnom odchode SaS z koalície. Mená možných nástupcov Grendel konkretizovať nechcel.

Tomáš víta i návrh šéfa parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) na zmenu Ústavy SR, vďaka ktorej by sa mohlo vypísať referendum o predčasných voľbách, respektíve poslanci by mohli hlasovaním ukončiť volebné obdobie. Grendel ho nepodporuje. "Tá možnosť tu v nejakej podobe je, napríklad keď premiér odstúpi. Nemyslím si, že takáto novela ústavy je dobrá cesta," dodal.