Dojemná spoveď muža, ktorý vyzerá ako démon: Kvôli pobúrenej verejnosti musí bojovať s mylnými predsudkami

Muž, ktorého volajú “Londýnsky démon” otvorene prehovoril o tom, ako jeho extrémne úpravy vzhľadu a kontroverzné tetovania na tvári vyvolávajú negatívne reakcie v spoločnosti.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

“Démon”, ktorý roky strávil tým, že zásadným spôsobom upravoval svoj vzhľad, tvrdí, že cudzí ľudia ho príliš jednoducho odsudzujú. Mattia Muratori je posadnutý tetovaniami a zásahmi do tela. Pôvodne je z Talianska, ale žije a pracuje v Londýne ako nočný strážca v autobusovej garáži. S denníkom Daily Star urobil exkluzívny rozhovor, v ktorom prezradil, ako jeho vzhľad vyvoláva mylné predsudky.

“Osobne nevidím dôvod, prečo by sme mali niekoho urážať alebo súdiť kvôli niečomu, čo rád robí a najmä keď tým nikomu neubližuje. Prestaňte si myslieť, že každý, kto má tetovania, je kriminálnik. Veľa ľudí je zaseknutých v minulosti,” povedal 27-ročný Talian. Mattia má potetované viečka, špicaté uši, rozrezaný jazyk a rohy dlhé takmer 13 centimetrov. Napriek tomu, že má vytetovaný Luciferov znak, nalieha, že nie je satanista.

Prvé tetovanie si dal spraviť, keď mal 18 a v 25-ke začal zásahmi upravovať svoje telo. Jeho unikátny štýl často poburuje verejnosť. “Stalo sa mi to niekoľkokrát. Ľudia splietajú bludy o náboženstve a kritizujú ma za môj výzor. Sú to egocentrickí ľudia, ktorí si myslia, že vedia všetko najlepšie, ale iba si vybíjajú svoju frustráciu na druhých,” vysvetlil. Na ulici dostáva zmiešané reakcie, no tie negatívne nemajú naňho žiadny účinok. “Démoni a zvláštne výzory ma zaujímajú už od detstva. Vždy som sa zamýšľal nad tým, či človek môže takto vyzerať,” poznamenal na koniec.