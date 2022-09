Muž si vyšiel s kamarátmi na pár pív: Všetko sa nečakane zvrtlo! Zábery len pre silné povahy

Muž si na začiatku myslel, že ide len o obyčajný stav po prepitovm večeri. Otec, ktorý si rád vybehol s kamarátmi na pár pív zostal v šoku, keď zistil, čo sa počas nevinného výletu naozaj stalo. Na nohe mal pľuzgier veľkosti futbalovej lopty!

Nathan Green (50), pocítil len šteklenie, keď si osemnohý diabol zaboril svoje tesáky do zadnej časti jeho pravého lýtka, keď bol vonku s priateľmi. Manažér v ten večer padol do postele, chvel sa, bolo mu nevoľno a na druhý deň sa zobudil s pocitom „akoby ho niekto prešiel“.

„Pil som celkom veselo a keď som prišiel domov, začal som sa triasť a bolo mi zima. Cítil som sa naozaj hrozne a pamätám si, že som si myslel, že toto by sa diať nemalo,“ hovorí Nathan pre portál Daily Mail. Na druhý deň kvôli svojmu stavu ani nešiel do práce.

Všetko pripisoval len katastrofálnej opici po večernej párty. Keď mu však na pravom lýtku vybublal pľuzgier „malej futbalovej lopty“ a o 24 hodín neskôr sa jeho noha zväčšila do trojnásobnej veľkosti, manželka Dawn Greenová mu prikázala ísť do nemocnice. „V čase, keď som sa dostal do nemocnice, sa zmenil pľuzgier na malú futbalovú loptu. Zakaždým, keď som sa na nohu pozrel, bola väčšia. Som sakra rád, že ma moja žena prinútila ísť,“ priznáva muž.