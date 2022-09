Veľký bojovník si prešiel hrozným obdobím: Na mozgu mal nádor o veľkosti dvoch pomarančov!

Dvojročný chlapček, ktorý ako bábätko prežil obrovský nádor na mozgu veľkosti dvoch pomarančov, má nastúpiť do škôlky! Aj keď sa jeho rodičia obávali, že tento deň nikdy nenastane, opak sa stal realitou.

Odvážny Roux Owen bol diagnostikovaný s veľkým nádorom v októbri 2019 vo veku iba štyroch týždňov a odvtedy podstúpil trinásť operácií. Po piatej procedúre dostali jeho rodičia Amy a Antony Owenovci odporúčanie, aby zvážili možnosť ukončiť starostlivosť o syna. Ale teraz má po zotavení Roux nastúpiť do škôlky.

„Bolo to ako úder kladivom. Všetka naša nádej bola zničená, ale Roux nebol pripravený vzdať sa a my tiež nie,“ hovorí dojatý otec pre The Yorkshire Post. Podľa jeho slov ide o deň, o ktorom nesnívali, že nastane, najmä keď im povedali, že ich synček pravdepodobne zomrie. „Roux je tiež „pandemické dieťa“, jeho interakcia s inými deťmi bola obmedzená, takže škôlka pomôže jeho sociálnej stránke. Chýba mu sebavedomie, pretože veľa vecí nevidí,“ dodáva Antony.

Rozkošnému Rouxovi z Hullu diagnostikovali nádor len niekoľko týždňov po narodení s opuchnutým ľavým okom. Lekári rodičov ubezpečovali, že to pravdepodobne súvisí s pôrodnou traumou a asi sa to ustáli. Keď to bolo po dvoch týždňoch stále opuchnuté, navštívili sme lekára a on si zas myslel, že ide o očnú infekciu. Ale boli tam iné náznaky, že niečo nie je v poriadku. Nejedol ako mal a spal oveľa viac, ako by ste od novorodenca čakali.