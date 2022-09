U našich susedov vzniknú stovky nových pracovných miest: Miliónová investícia!

Spoločnosť Panasonic bude investovať postupne do roku 2026 približne 145 miliónov eur do svojho závodu v Plzni. Výrazne posilní výrobu tepelných čerpadiel vzduch- voda, po ktorých je teraz v Európe veľký dopyt.

Do fiškálneho roka, ktorý sa končí v marci 2026, chce zvýšiť ročnú výrobnú kapacitu na 500 000 jednotiek, oznámila dnes centrála Panasonic Corporation v japonskej Osake.

Podnik prijme stovky ľudí, pri plnom vyťažení liniek by to mohlo byť podľa informácií ČTK až 2000 zamestnancov. Podľa generálneho manažéra Panasonic AVC Networks Czech Radka Vacha sa teraz začína rekonštrukcia celého plzenského závodu, kde tento rok v marci skončila výroba televízorov.

"Spúšťame teraz veľmi širokú promo kampaň na nábor. Potrebujeme do budúcnosti stovky zamestnancov, "povedal ČTK Vach. Konkrétny počet neuviedol. Podľa šéfa podnikových odborov Jána Dvořáka je teraz vo fabrike asi 350 kmeňových pracovníkov a asi stovka agentúrnych, ktorí vyrábajú hlavne tepelné čerpadlá, zatiaľ len ich vnútorné jednotky, a menší počet ľudí ešte blu-ray prehrávače a rekordéry.

Rozšírená výroba tepelných čerpadiel, keď budú z plzenských výrobných liniek zchádzať tiež vonkajšie jednotky, by sa mala začať už od apríla 2023 a ďalej sa do nej bude investovať a kapacita zvyšovať až do roku 2026. "Sme a budeme jedinou centrálou Panasonicu (na výrobu tepelných čerpadiel) pre celú Európu," povedal Vach ČTK. Vonkajšie jednotky dnes vyrába korporácia v Malajzii a do Európy sa vozí loďou.