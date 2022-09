Vysoká inteligencia si so sebou nesie riziko: Na čo sú múdrejší ľudia náchylnejší?!

Neurológovia z Yaleovej univerzity skúmali typ neurónov, ktorý zabezpečuje ľuďom vyššie kognitívne schopnosti v porovnaní s ostatnými zvieratami. Prekvapením tejto analýzy bolo, že rovnaké neuróny zvyšujú riziko rozvoja rôznych neuropsychiatrických ťažkostí ako schizofrénia, autizmu a epilepsie.

V našom mozgu je päť typov neurónov, ktoré sú jedinečné pre človeka. A práve jeden z nich známy ako mikroglia, ktorá riadi imunologické reakcie v mozgu, súvisí s neurologickými poruchami. Mikroglia pomáha udržiavať mozog v dobrej kondícii, neriadi priamo reakciu na infekciu a ochorenie, ale zahŕňa gén, ktorý nie je prítomný u primátov. Tento gén súvisí s rozvojom neuropsychiatrických ochorení.

„Porovnávacie štúdie naznačujú, že ľudský neurobiologický vývoj je jedinečný. Napríklad ľudia sa líšia od ostatných primátov tým, že do prvého roka po narodení u nich pokračuje veľmi rýchle tempo rastu mozgovej hmoty ako pri plode, čím dosahujú relatívne veľkú veľkosť mozgu dospelého človeka. My ľudia žijeme vo veľmi odlišnom prostredí s jedinečným životným štýlom v porovnaní s inými druhmi primátov; a gliové bunky, vrátane mikroglie, sú veľmi citlivé na tieto rozdiely. Typ mikroglie nájdený v ľudskom mozgu by mohol predstavovať imunitnú reakciu na tieto rozdiely,“ myslí si jeden z autorov štúdie profesor Nenad Sestan z Yaleovej univerzity.