Vyzýval na ukončenie vojny na Ukrajine, teraz je mŕtvy: Šéf († 67) ruského Lukoilu záhadne vypadol z okna

O Maganovovom úmrtí informovali aj niektoré ruské médiá citujúc nemenované zdroje. Spoločnosť Lukoil, pre ktorú zosnulý Maganov pracoval od roku 1993 a bol tiež jej viceprezidentom, podľa agentúry AFP bez ďalších podrobností uviedla, že Maganov zomrel po "vážnej chorobe".

Lukoil bol jedným z prvých ruských podnikov, ktoré sa kriticky vyjadrili voči vojne na Ukrajine a vyzvali na jej ukončenie, pripomína spravodajský web t-online.de. Lukoil patrí medzi 100 najväčších koncernov na svete a je prevažne vo vlastníctve ruských oligarchov.

📰 Travel in time with #Russia. Available time slot: from 2022 to 1992.



Lukoil’s CEO Ravil Maganov is the latest #Russian big shot to die in broad daylight. According to the reports, he fell out of a fifth-floor hospital window. pic.twitter.com/lKLettoEcC