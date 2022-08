Nemecko sa chce zbaviť závislosti na Rusku: Scholz presadzuje jedno riešenie, Francúzi sú vlažní

Nemecký kancelár Olaf Scholz v utorok zdôraznil svoju silnú podporu plynovodu, ktorý spojí Pyrenejský polostrov so strednou Európou. Berlín sa snaží znížiť svoju závislosť od dodávok komodity z Ruska. TASR o tom informuje na základe správy AFP.

Scholz po rozhovoroch so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom uviedol, že navrhované prepojenie potrubí vedúce cez Portugalsko, Španielsko a Francúzsko bude životne dôležité z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska.

"Chcem opäť zdôrazniť, že veľmi podporujem vytvorenie takéhoto spojenia," povedal nemecký kancelár novinárom, keď sa ho pýtali na oživenie zaniknutého projektu známeho ako MidCat.

Podľa Scholza takýto plynovod by mohol zmierniť výpadky ruských dodávok v dôsledku vojny na Ukrajine. Moskva totiž v reakcii na podporu Kyjeva zo strany Západu zredukovala dodávky plynu do Európy. Nový plynovod by v budúcnosti mohol prepravovať aj "zelený" vodík.

Scholz pripomenul, že súčasná kríza jasne ukázala, aká dôležitá je európska spolupráca v oblasti energetiky. "Prispieva k tomu, že dokážeme zabezpečiť väčšiu stabilitu pre naše spoločnosti a ekonomiky, pre občanov, pre firmy," vyhlásil a dodal, že by bolo preto skvelé vytvoriť veľkú európsku plynárenskú sieť.