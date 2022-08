Tvrdé slová Zelenského na adresu ruskej armády: Ak chcete prežiť, je čas, aby ste utiekli

Ukrajina si berie čo jej patrí a jej armáda zatlačí ruské sily k hraniciam, ktorých línia sa nezmenila. Vo svojom pravidelnom príhovore zverejnenom v pondelok večer na stránke president.gov.ua to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Konkrétne hovoril o opätovnom oslobodení Charkovskej, Luhanskej, Doneckej, Záporožskej a Chersonskej oblasti, polostrova Krym a pobrežia Čierneho a Azovského mora od Hadieho ostrova po Kerčský prieliv.

"Chce niekto vedieť, aké sú naše plány? Podrobnosti vám žiadny skutočne zodpovedný človek nepovie. Pretože toto je vojna," uviedol Zelenskyj.

"No okupanti by mali vedieť: zatlačíme ich k hraniciam. K našim hraniciam, ktorých línia sa nezmenila. Okupanti to dobre vedia. Ak chcú prežiť, je čas, aby ruská armáda utiekla. Choďte domov,“ pokračoval.

Ruským vojakom, ktorí sa boja vrátiť domov, odporučil, aby sa vzdali a Kyjev im zaručí dodržanie všetkých noriem Ženevských konvencií. "Ak ma neposlúchnu, narazia na našich obrancov, ktorí sa nezastavia, kým neoslobodia všetko, čo patrí Ukrajine," povedal Zelenskyj.

Ukrajinská armáda spustila podľa ukrajinských médií protiútok v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny, pričom jej vojaci sa údajne prebili cez prvú líniu ruskej obrany v Chersone.

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že ukrajinské útoky v Chersonskej a Mykolajivskej oblasti zmarila a spôsobila ukrajinským silám "ťažké straty".