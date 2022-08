Šéf diplomacie EÚ: Nepodporujem zastavenie vydávania víz pre všetkých Rusov

Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell uviedol, že nepovažuje za dobré riešenie zastaviť vydávanie víz do krajín EÚ všetkým ruským občanom. Podľa agentúry Reuters to povedal v rozhovore s rakúskou stanicou ORF. Podobné opatrenie podľa neho nebude mať navyše potrebnú podporu ministrov zahraničia všetkých členských krajín únijného bloku.

Sprísnenie vydávania víz pre ruských turistov chce predložiť šéf českej diplomacie Jan Lipavský na neformálnom rokovaní únijných ministrov zahraničia, ktorí sa stretnú na konci tohto mesiaca v Prahe. Proti plošnému prerušeniu vydávania víz Rusom naopak vystúpili už skôr okrem iného nemecký kancelár Olaf Scholz alebo slovinská ministerka zahraničia Tanja Fajonová.

"Domnievam sa, že musíme prehodnotiť spôsob, akým Rusi, napríklad oligarchovia, dostávajú vízum. Musíme byť selektívnejší. Ale nepodporujem zastavenie vydávania víz pre všetkých Rusov," uviedol Borrell.

"Nemyslím si, že pretrhať vzťahy s ruským civilným obyvateľstvom pomôže, a že ohľadom tejto myšlienky bude potrebná zhoda," doplnil šéf únijnej diplomacie.

Podľa informácií denníka Financial Times sa ministri zahraničia počas rokovaní v Prahe zhodnú na zmrazení dohody z roku 2007, ktorá uľahčuje vydávanie víz ruským turistom. Išlo by o kompromis medzi pozíciou Česka, Poľska či pobaltských štátov, ktoré chcú úplne zastaviť vydávanie víz ruským turistom, a postojom ďalších únijných členov, ktorí podporujú miernejšie riešenia.

Európska únia už pozastavila časť dohody z roku 2007, ktorá sa týkala vládnych činiteľov a podnikateľov. Teraz by mohla zmraziť aj časť týkajúca sa turistov. To by znamenalo, že žiadosti podané ruskými občanmi by nemali prednostné právo na spracovanie. Pre Rusov by tak získanie víz do schengenského priestoru bolo byrokraticky náročnejšie, drahšie a predovšetkým by na nich čakali výrazne dlhšie.

Česko ako prvý členský štát EÚ dočasne zastavilo vydávanie víz pre občanov Ruska už krátko po ruskej invázii na Ukrajinu, s výnimkou humanitárnych prípadov. Opatrenie je stále platné.