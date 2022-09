Odborníčka prišla so šokujúcim tvrdením: Ako dlho má trvať sex? Odpoveď vás zaručene prekvapí

Sexpertka prezradila, ako dlho by mal trvať sex. Odpoveď možno viacerých z vás prekvapí. Austrálčanka Nadia Bokody uviedla, že k téme sa dostala vďaka svojmu bývalému partnerovi.

Podľa informácii denníka The Sun, sex s ním chcela ukončiť po 20 minútach, no on chcel pokračovať ešte niekoľko hodín. “Náš sexuálny maratón som stopla po hodine a pol. Mať sex celú noc bola príťažlivá predstava, keď som mala 20 rokov. Jediná fyzická aktivita, o ktorú má moje telo záujem teraz po tridsiatke, je dávať si čipsy do úst,” priblížila situáciu Nadia.

Nadia sa počas výskumu dostala k štúdii Alfreda Kinseyho z roku 1948, v ktorej urobil záver, že tretine mužov stačia dve minúty. Ďalšia publikácia z roku 2008, ktorá bola uverejnená v The Journal of Sexual Medicine, tvrdí, že priemerný sexuálny styk trvá 3 až 7 minút.

“Hoci výskumy ukazujú, že ženy potrebujú viac času na dosiahnutie orgazmu, sú to práve muži, ktorí preferujú dlhšiu súlož. Štúdie naznačujú, že aspoň štvrtina mladých ľudí vo veku 18 až 24 rokov sa spolieha na porno ako formu sexuálnej výchovy. Popravde, pri sexe nemožno nič označiť za normálne. Pre niektorých je to záležitosť na celú noc, iní sa radšej oblečú do pohodlného pyžama a idú spať,” vysvetlila sexpertka.