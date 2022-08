Zavrú sa opäť obchody? Poslanci OĽANO chcú zákaz nedeľného predaja: Argumentujú verejnou mienkou

Zákaz predaja počas nedieľ sa opäť dostáva do hry. Poslanci zo strany OĽANO predložili do parlamentu návrh novely Zákonníka práce, ktorým by sa od začiatku budúceho roka zakázal nedeľný maloobchodný predaj.

Poslanci pritom argumentujú tým, že Slováci sú podľa štatistík najčastejšie pracujúcimi zamestnancami počas nedieľ. Podľa údajov z roku 2014 ich v nedeľu pravidelne pracuje až 21 percent. Diskusie o zákaze nedeľného predaja sa pritom na Slovensku objavujú pravidelne a vždy vyvolávajú veľké vášne. Odporcovia takéhoto zákazu argumentujú najmä tým, že štát nemá čo určovať presné časy, kedy jeho občania nakupujú. Poslanci OĽaNO sú však iného názoru. „Navrhovaná zmena zavádza oproti súčasnému stavu približne 44 dní v roku, keď zamestnanci nemusia vykonávať pracovnú činnosť a má tak ambíciu pomôcť manželstvám, rodinám a deťom,“ uvádzajú predkladatelia návrhu. Argumentujú aj tým, že na zatvorené obchody počas nedieľ si ľudia zvykli už počas pandémie a vtedy im to neprekážalo. Matovič uvádza na pravú mieru status o palmičke: Nie som na vozíčku a platil som najväčšie dane! „Drvivá väčšina slovenských spotrebiteľov sa vtedy podľa medializovaného prieskumu vyjadrila, že maloobchodné predajne potravín môžu ostať zatvorené v nedeľu aj do budúcna,“ uvádza skupina poslancov z OĽaNO. Poslanci dodávajú, že za nimi stoja aj mnohí obchodníci, zamestnávatelia a podnikatelia.