Najväčšia chyba v lietadle, ktorej by ste sa mali vyvarovať: Ak ju urobíte, pohneváte si celý personál

Letuška prezradila, akú najhoršiu vec môže urobiť pasažier opúšťajúci lietadlo. Aj keď sa možno ponáhľate, ignorovať posádku je zásadný prešľap.

Ako uvádza denník The Sun, letuška skrytá pod rúškom anonymity vysvetlila na portáli Reddit, že najviac ju vie nahnevať, keď sa s ňou cestujúci nerozlúči pri odchode z lietadla. “Neberú nás na vedomie, nepozerajú sa nám do očí, často ani nepoprosia či nepoďakujú. Sme ľudia, správajte sa k nám, prosím, s rešpektom,” napísala na webovej stránke. “Najväčšou urážkou je, keď poďakujú pilotovi a mňa ignorujú,” súhlasil ďalší pracovník posádky.

Caroline Skahn, ktorá päť rokov pracovala pre spoločnosť American Airlines dodala, že je maximálna drzosť nepozdraviť sa posádke pri príchode do lietadla. “Prekvapilo by vás, koľko ľudí nastúpi a ani sa vám nepozrie do očí. Následne vám bez slova podávajú svoje odpadky. Sme len ľudia, ale ak pracovníci posádky dokážu popriať dobré ráno 200-krát za sebou, pasažieri by mali byť schopní odzdraviť aspoň raz,” povedala Caroline.

Cestujúci nedávno zverejnil dôvod, prečo by ste mali chcieť byť posledný človek na palube. Osoba pridala fotografiu seba v kokpite, do ktorého ju pustili piloti. Skúsený cestovateľ John Burfitt uviedol, že sedieť úplne vzadu je kľúčom k letu bez akéhokoľvek stresu.