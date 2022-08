Zakladateľ Facebooku Zuckerberg má hlavu v smútku: Šokujúce priznanie! Toto rozhodnutie vážne ľutuje

Zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg vo štvrtok vyjadril ľútosť nad rozhodnutím sociálnej siete pred americkými prezidentskými voľbami v roku 2020 obmedziť šírenie článku denníka New York Post o aktivitách podnikateľa Huntera Bidena na Ukrajine, ktorého vraj z funkcie viceprezidenta USA podporoval aj jeho otec Joe Biden.

Zuckerberg uviedol, že toto rozhodnutie bolo založené na varovaní Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) pred dezinformáciami, ktoré sa môžu pred voľbami objaviť. Informuje o tom TASR na základe piatkovej správy britskej stanice BBC.

"Keď dáme dole niečo, čo by sme nemali, tak to je to najhoršie," povedal Zuckerberg vo štvrtkovom podcaste Joea Rogana, ktorý je jedným z najsledovanejších na svete.

Článok amerického konzervatívneho denníka sa zakladal na uniknutých e-mailoch z laptopu Huntera Bidena naznačujúcich, že jeho otec sa ešte ako viceprezident Spojených štátov v administratíve Baracka Obamu angažoval v prospech jeho podnikania na Ukrajine. Facebook však pomocou algoritmov obmedzil šírenie tohto článku, ktorý vyšiel niekoľko týždňov pred americkými voľbami, s vysvetlením, že ide pravdepodobne o dezinformáciu. Twitter úplne zablokoval jeho šírenie.

Hunter Biden si podľa článku nevyzdvihol laptop, ktorý mal v opravovni počítačov v americkom štáte Delaware. Zistilo sa z neho, že obsahuje e-maily s podrobnosťami o tom, ako Hunter zoznámil zástupcu istého ukrajinského energetického koncernu so svojím otcom. Joe Biden však takéto stretnutie nemal vo svojom oficiálnom programe. New York Post mal tieto informácie exkluzívne, pričom pevný disk z tohto laptopu mu odovzdal právnik vtedy úradujúceho prezidenta Donalda Trumpa Rudy Giuliani. Ostatné médiá sa teda k článku stavali silne skepticky.

Podľa Zuckerberga FBI na stretnutí so zástupcami Facebooku neupozornila konkrétne na článok o Hunterovi Bidenovi; hovorila o šírení dezinformácií pred voľbami podobne, ako tomu vraj bolo tiež v roku 2016, a to aj s údajným zapojením Ruska.

Niekoľko mesiacov po posledných prezidentských voľbách, v ktorých zvíťazil Biden, sa prípadu začal venovať aj denník Washington Post. Zistil, že laptop a aj e-maily boli zrejme autentické. Predtým skeptické noviny New York Times taktiež pripustili, že prinajmenšom niektoré maily sú pravé.

Prístup sociálnych sietí ku kauze ostro kritizoval Trump a ďalší republikánski politici. Zástupcovia oboch spoločností museli svoje kroky vysvetľovať aj v Senáte.