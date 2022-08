Všetko je rozhodnuté! SaS ide do opozície: Trpké slová Richarda Sulíka

Predstavitelia štyroch vládnych strán sa zišli v súvislosti s riešením vládnej krízy. Ani tretie stretnutie v tomto formáte však neprinieslo výsledok, informoval o tom šéf SaS a minister hospodárstva Richard Sulík.

Sulík oznámil, že pozícia lídra OĽANO a ministra financií je zjavne nedotknuteľná. Keďže hlavnou podmienkou zotrvania SaS v koalícii bol práve odchod Matoviča, čo sa nepodarilo dosiahnuť, SaS nemá záujem o ďalšie rokovania. "Sme opozícia, staneme sa opozičnou stranou," zdôraznil Sulík.

Ministri za SaS očakávajú, že prezidentka prijme ich demisie 8. septembra. Sulík dodal, že štátni tajomníci na rezorte hospodárstva sú ochotní ostať na svojich postoch jeden alebo dva týždne.

Sulík upozornil, že odchod štyroch ministrov za SaS zanechá stopy, keďže bude potrebné nominovať aj mnohé ďalšie pozície v rámci rezortov. Potvrdil, že ministri SaS podajú demisiu v stredu (31. 8.). Poslanci SaS pomôžu otvoriť septembrovú schôdzu a podporia na nej vládne návrhy, ktoré budú v prvom čítaní, potvrdil šéf SaS.

„A to z dvoch dôvodov. jednak sa tam schvaľuje prístup Fínska a Švédska do NATO, a tie návrhy ktoré prešli vládou v stredu a prídu do prvého čítania, tak tie podporíme v prvom čítaní," uviedol Sulík.

Pokiaľ budú chcieť koaličné strany presadiť iné veci, budú podla Sulíka musieť vyjednávať. „Budeme konštruktívni," zdôraznil šéf Sas. Dodal však, že strana iba ťažko podporí návrh štátneho rozpočtu.

Odchádzajúci minister hospodárstva skonštatoval, že ho prekvapuje "tá ľahkosť", s ktorou koaliční partneri pustili SaS "kvôli jednému človeku".

Zdôraznil, že jeho strana urobila všetko, čo bolo v únosných mantineloch. "Krajinu čakajú problémy, sme k dispozícii, neutekáme pred zodpovednosťou, opakovane sme im hovorili, nech Igor Matovič odíde z vlády a my štyria ostaneme a preberieme plnú zodpovednosť za naše rezorty," dodal s tým, že neurobiť nič a ostať "tam" a pozerať sa, ako Matovič ničí krajinu svojimi nezmyslami, je tiež obrovská záťaž pre krajinu.