Momenty hrôzy v centre európskej metropoly: Dodávka vrazila na terasu a zranila šesť ľudí!

V centre Bruselu dnes popoludní vošla dodávka na terasu reštaurácie a zranila šesť ľudí. Vodič vozidla po incidente ušiel, pátra po ňom policajný vrtuľník.

Podľa niektorých očitých svedectiev išlo o úmyselný čin, polícia ale túto verziu nepotvrdila, uviedla belgická stanica RTBF.

Okolo 13.00 h dodávka najazdila na terasu v ulici Saint-Michel. Vozidlo sa okolo 15:40 podarilo nájsť, bolo však prázdne. Všetky zranenia ľudí z terasy sú len ľahké a nikto nemusel byť prevezený do nemocnice.

"Biela dodávka vošla do ulice so škrípajúcimi pneumatikami," uviedol muž, ktorý sedel na terase. "Vodič išiel po ulici zľava doprava a narážal do všetkého, čo stretol," dodal.