Znepokojivé slová prezidenta Lukašenka: Ako sa vyjadril o jadrových zbraniach?!

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v piatok uviedol, že vojenské lietadlá jeho krajiny boli modifikované, aby mohli niesť jadrové zbrane. Varoval tiež, že Minsk by reagoval okamžite, ak by mu Západ spôsobil "problémy". TASR informácie prevzala od denníka The Guardian a agentúry Reuters, ktoré sa odvolávajú na bieloruské štátne médiá.

Lukašenko podľa štátnej tlačovej agentúry Belta povedal, že na modernizácii bieloruských lietadiel SU-24 sa dohodol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Bielorusko nemá vlastné jadrové zbrane, je však blízkym spojencom Ruska, ktorému umožňuje využívať svoje územie pri invázii na Ukrajinu. Lukašenko súčasne vystríhal Západ pred "vážnymi provokáciami. V takom prípade by podľa neho išlo aj o "zhoršenie vzťahov so Zväzovým štátom Ruska a Bieloruska, ktorý má jadrové zbrane". "Naše ciele sú zamerané. Rozhodovacie centrá. Poznáme ich," vyhlásil bieloruský líder. "Ak začnú robiť problémy, Bielorusko na tom môže byť horšie, ale odpoveď bude okamžitá." Inštitút pre štúdium vojny sa zaoberal Putinom: Nariadi v dohľadnom čase masovú mobilizáciu?