Dávate si pozor na to, čo prijíma vaše telo? Pozor, týmto bludom neverte: Veľký prehľad mýtov o jedle

Mrkva vám pomôže vidieť v tme. Nenechávajte na tanieri žiadne jedlo. Miesto masla použite margarín. Väčšina z nás vyrastala počúvajúc rôzne mýty o jedle. Ktoré porekadlá sú však len mýty a môže nás dokonca ohroziť? A ktoré sa zakladajú na pravde?

Podľa nedávnej štúdie Herbalife Nutrition mnohí z nás stále veria rôznym mýtom týkajúcich sa jedla. Niektoré z nich však môžu byť podľa odborníkov pre naše zdravie až ohrozujúce, píše britský bulvár The Sun, ktorý oslovil odborníka na výživu Richarda Allisona. Ten pre britský bulvár ozrejmil niekoľko zaujímavých faktov.

Mýtus 1: Nevynechávajte raňajky

Raňajky sú prvá príležitosť na doplnenie energie po spánku. „Musíme doplniť zásoby glykogénu, ktoré zásobujú telo a svaly energiou," tvrdí pán Allison s tým, že časté vynechávanie raňajok by mohlo viesť k zníženiu fyzickej aktivity, pretože telu by chýbali potrebné zásoby energie. Závisí to však aj od životného štýlu.

Sú však aj ľudia, ktorí raňajkujú po rannom cvičení. Preto britský odborník tvrdí, že je dôležité prispôsobiť prvé jedlo dňa so životným štýlom berúc do úvahy aj ostatné aspekty života človeka.

2. mýtus: Čím je jedlo čerstvejšie, tým je výživnejšie

Väčšina ľudí verí tomu, že čerstvé ovocie a zelenina sú výživnejšie ako mrazené potraviny. Richard Allison toto potvrdzuje. Dodáva však, že mrazené potraviny nie sú úplne bez živín. "Rýchlym zmrazením dokážeme v potravine uchovať množstvo základných živín," tvrdí.