Mladík prišiel z párty domov o 9 hodín neskôr ako sľuboval: Neuveríte, čo ho prezradilo! Budete sa smiať

Veselá príhoda sa odohrala, keď sa mladík vrátil domov o deväť hodín neskôr z párty. Možno by sa to jeho mama ani nedozvedela, keby sa nepriznal cez ich zvončekovú kameru.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Josh Draper z Leigh v Manchesteri, mal v úmysle ísť len na pár pív v sobotu večer, ale ako všetci vieme, málokedy je to len pár. Mama 18-ročného chlapca, Suzi, ho požiadala aby bol doma do 21:00. Nechcela totiž aby mal opicu deň pred nástupom do novej práce. Namiesto toho, aby sa Josh držal svojho zákazu vychádzania, skončil v klube v Boltone a potom v Manchestri. Nakoniec sa dostal domov o 5:56. Meškal neuveriteľných 9 hodín! Vtipnú príhodu priniesol portál LAD Bible.

Mladý právny asistent s humorom dodáva, že keď zistil, že mešká šesť hodín, rozhodol sa už meškať poriadne. O polnoci mu prvýkrát trklo, že kvôli novej práci ho chcela mama doma už pred tromi hodinami. „Pomyslel som si: Mal som byť pred tromi hodinami doma a mama ma zabije. Lenže potom ostatní navrhli, aby sme si vzali taxík do baru v Boltone,“ vysvetľuje. Josh si povedal, že to je bez šance, ale ako sám tvrdí, prehlasovali ho. Už nebolo cesty späť. V podniku skysol do piatej do rána.

Na veselých záberoch zo zvončeka pri dverách hovorí: „Ahoj. Dobre. Počúvaj mami – viem, že si ma chcela doma o 21:00, ale momentálne je 5:56 ráno, takže meškám pár hodín. Ale to je v poriadku, pretože nie som opitý. Idem si ľahnúť a môžeš ma zobudiť až o 15:00. Áno? Super," spustil do kamery mladík. Samozrejme, že nakoniec zaplatil cenu za svoje vyčíňanie, pretože Joshova mama sa uistila, aby nasledujúce ráno vstal o 9:00 a vyvenčil psa.