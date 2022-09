Fajčíte? Škodí vám to viac, ako ste si mysleli: Ešte stále nie je neskoro! Môžete to zvrátiť

Už celé desaťročia je známym faktom, že splodiny z tabakového dymu významne poškodzujú cievy. Fajčenie cigariet teda vedie k poškodeniu cievneho systému človeka. Dánski vedci teraz ale zistili, že splodiny z fajčenia spôsobujú aj čosi omnoho horšie.

Fajčenie môže spôsobiť zhubné zväčšenie srdca a oslabenie jeho funkcií. Pozitívnym výsledkom ich výskumu je, že ak človek prestane fajčiť a cvičí, zhubné účinky fajčenia sa čiastočne zvrátia. Dánski vedci sledovali takmer štyritisíc osôb. Zo štúdie vyplýva, že cigarety môžu tiež spôsobiť, že srdce sa dá do poriadku, ale jeho funkcia sa tým oslabí. Informuje o tom agentúra Famous.

„Naša štúdia naznačuje, že fajčenie nielen poškodzuje krvné cievy, ale aj priamo srdce. Dobrá správa je, že niektoré škody sú vratné tým, že sa vzdáte cigariet a cvičíte,“ uviedla vedúca autorka štúdie doktorka Eva Holtová z Nemocnice Herlev a Gentofte v Kodani.

Podľa doktorkiných jej výskumu majú fajčiari ťažšie srdce so zväčšenou stenou. Tá funguje horšie a slabšie. Ľavá komora fajčiarov, najdôležitejšia časť srdca, má menší objem krvi a menšiu silu pumpovať krv do zvyšku tela. „Čím viac fajčíte, tým horšia je funkcia vášho srdca. Srdce sa môže do určitej miery zotaviť pri odvykaní od fajčenia, takže nikdy nie je neskoro prestať,“ dodala doktorka Holtová.