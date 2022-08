Žena roky bojuje s ochlpením na tvári: Vyzeráš ako chlap, hovorili jej deti! Rozhodnutie, ktoré jej zmenilo život

Žena, ktorá roky bojovala nezvyčajným rastom ochlpenia, sa rozhodla zahodiť žiletku a začať mať rada svoju ryšavú bradu. Morgan Coleman si prvýkrát všimla nezvyčajné ochlpenie na lícach, brade a krku, keď mala 11 rokov. Pre malé dievča to bol boj.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ochlpečnia zúfalo odstraňovala počas svojich tínedžerských rokov, aby sa vyhla komentárom krutých tyranov.– a prestala si odstraňovať chĺpky.

Hrdo nosí ryšavú bradu – a povzbudzuje ostatných, aby urobili to isté. Morgan, ktorá je momentálne nezamestnaná kvôli zlému zdravotnému stavu priznala, že 15 rokov som každý deň zápasila s hirzutizmom. Po tom, čo nedávno strávila veľa času v nemocnici, sa rozhodla, že je čas sa prijať takú, aká je. „Je čas prijať moju prirodzenú tvár a prekvapivo ľudia nie sú takí odsudzujúci, ako by ste si mysleli! Samozrejme, že niektorí ľudia sú a hovoria hrozné veci, ale väčšinou, a to častejšie, sú ľudia čoraz chápavejší,“ hovorí nadšená Morgan.

Ubližovalo to jej sebavedomiu

Morgan Coleman hovorí, že roky bojovala so svojim sebavedomím. Dlhý čas bola obeťou šikanovania, čo negatívne ovplyvnilo aj jej dôveru v seba samú. Po tom ako sa odhodlala prijať svoju bradu, sa cíti omnoho sebavedomejšie. „Ťažko sa to vysvetľuje, ale cítim sa slobodne - zobudím sa a brada je to posledné, na čo myslím. Je to úžasné!" teší sa žena.