Krajinu sužuje nová choroba: Podľa nepríjemných príznakov ju nazvali paradajková chrípka

V Indii sa medzi deťmi začalo šíriť nové, vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktorému sa prezýva paradajková chrípka. Nakazených totiž okrem horúčky trápia aj červené, bolestivé pľuzgiere, ktoré sa postupne rozrastú až do veľkosti paradajky, uvádza sa v článku zverejnenom minulý týždeň v lekárskom časopise The Lancet.

Podľa štvrtkovej (25.8.) správy denníka The Washington Post sa touto chorobou do konca júla nakazilo len v juhoindickom štáte Kérala najmenej 82 detí mladších ako päť rokov. Prvý pacient bol podľa indického ministerstva zdravotníctva hlásený v Kérale v máji, Nákaza bola odvtedy zaznamenaná v troch ďalších indických štátoch. Je medzi nimi aj štát Odiša, kde sa nakazilo 26 detí vo veku od jedného roka do deviatich rokov.

Článok v časopise The Lancet uvádza, že horúčky a bolestivé pľuzgiere by namiesto vírusovej infekcie mohli byť aj následky chorôb chikungunya či dengue, ktoré prenášajú komáre. Jednať sa môže aj o nový variant ochorenia známeho ako siedma detská choroba alebo syndróm ruka-noha-ústa, ktoré je medzi deťmi mladšími ako päť rokov časté. Na paradajkovú chrípku zatiaľ nie je žiadny známy liek, choroba ale spravidla sama odznie, píše sa v časopise The Lancet.

Okrem horúčky a vyrážky patria k príznakom intenzívnej bolesti kĺbov, únava, nevoľnosť, vracanie, hnačka a všeobecné chrípkové príznaky. Nákaza sa šíri blízkym kontaktom, takže sú k nej zvlášť náchylné malé deti, ktoré majú tendenciu dotýkať sa špinavých povrchov a dávať si ruky do pusy.