Konečne sa dočkali: Do konca roku by dôchodcovovia mali dostať pomoc od štátu!

Približne 1,4 milióna poberateľov dôchodkov by malo do konca roku dostať finančnú pomoc od štátu. Oznámili to predseda NR SR Boris Kollár a minister práce SR Milan Krajniak (obaja Sme rodina) pri predstavení návrhu druhého balíka protiinflačnej finančnej pomoci pre vybrané skupiny obyvateľov.

Sme v rokovaní aj s pánom ministrom financií, aj s Jednotou dôchodcov na Slovensku, že by sme potrebovali ešte ďalšiu pomoc do Vianoc. A toto mi bolo prisľúbené," povedal Kollár. "Máme tri alternatívy, ako by sa dala vyplatiť inflačná pomoc pre dôchodcov. Sme pripravení diskutovať o ktorejkoľvek z nich, prípadne aj o inej, ak by lepšie odrážala potreby dôchodcov," priblížil Krajniak.

"Prvá alternatíva je, že by sme vyplatili jednorazovú dávku 150 eur pre každého dôchodcu, či už starobného, invalidného alebo sirotského. Celkové náklady by boli v takomto prípade 216 miliónov eur," spresnil minister práce.

Druhá alternatíva podľa neho je, že dávka od štátu by postupne klesala od 200 eur, ktorú by dostali dôchodcovia s najnižším príjmom, až po 50 eur, pre dôchodcov s najvyšším príjmom. "Celkové náklady by boli v takomto prípade približne 198 miliónov eur," poznamenal.

"Tretia alternatíva je 70 % sumy 13. dôchodku. Vychádzali by sme zo zákona, ktorý je aktuálne platný. Celkom by to v tomto prípade znamenalo 211 miliónov eur. Pomoc by 'vyklesávala' od 210 eur až po 35 eur," povedal.

"Bol tu aj návrh, že by bolo lepšie predčasne valorizovať dôchodky o 8 % už v tomto roku, teda nie od 1. januára o 11,8 %, ale začať (s valorizáciou) v novembri 2022, čo je technicky stihnuteľný termín pre Sociálnu poisťovňu," informoval ďalej Krajniak. Tento návrh by podľa neho znamenal výdavky štátu vo výške 135,2 milióna eur, pričom maximálne zvýšenie by predstavovalo 148 eur a minimálne 37 eur za posledné dva tohtoročné mesiace.