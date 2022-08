Mladík minul na operácie tisíce: Chce sa stať ľudským Kenom! Teraz sám seba nespoznáva

Samozvaný ľudský Ken minul približne 70 000 dolárov na kozmetické operácie, aby dosiahol svoju podobnosť bábike a stále definitívne neskončil.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

David Kosir (27) sa za posledných pár rokov dostal pod nôž niekoľkokrát, keď sa nechal inšpirovať sociálnymi sieťami. Nechal si urobiť plastiku nosa, nové zuby, transplantáciu vlasov a podstúpil aj laserové odstránenie pieh. „Naozaj sa mi páči plastický, falošný vzhľad," vyjadril sa Kosir. „Chcem vyzerať ako ľudská, mužská bábika Ken - to by bola pre mňa maximálna estetika," dodal. O kurióznej premene píše New York Post.

Chce vyzerať plasticky

Austrálčan začal svoju plastickú premenu v roku 2019, keď prvýkrát fušoval s výplňou. „Začal som si dávať výplň na pery a potom som sa presunul na výplň na líca a neskôr som si dal aj výplň čeľuste a brady,“ vysvetlil. „Pôvodne som nemal žiadne takéto plány, ale nikdy som nemal rád svoj nos, takže som vždy vedel, že to raz chcem urobiť," prezrádza. V máji 2021 doma v Melbourne podstúpil svoj prvý trvalý zákrok, a to operáciu nosa, za 9 000 dolárov. Mladík si povedal, že to skrátka skúsi a potom to už nejak šlo. Podľa vlastných slov veľa improvizoval.

Kosirove stránky na sociálnych médiách boli zaplavené fotkami krásnych ľudí s rôznymi kozmetickými operáciami, ktoré ho inšpirovali pokračovať. Plastická chirurgia je v posledných rokoch na vzostupe a odborníci varujú, že veľkú úlohu v tomto náraste zohrali sociálne siete a filtre. David je presne tento príklad, keďže si fotografie pozeral na dennej báze a povedal si, že aj on by tak chcel vyzerať.