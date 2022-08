Bratislava skúša trpezlivosť vodičov, mesto je plné kolón: Postojíte si na týchto miestach

Vodiči sa vo štvrtok ráno zdržia na viacerých úsekoch v rámci hlavného mesta. Zelená vlna RTVS informuje, že na Dolnozemskej ceste v smere do centra si pre práce na ceste šoféri počkajú v kolóne asi 15 minút.

Na Račianskej pri Vinohradoch v smere do centra hlásia zdržanie 20 minút. Upozorňuje tiež, že na starej Seneckej ceste na nadjazde v smere do Bratislavy sa zrazila dodávka s osobným autom. Obchádza sa v protismere, zdržanie hlásia desať minút. Na diaľničnom páse Einsteinova v smere na Prístavný most sa v opravovanom úseku zdržia vodiči tiež približne desať minút.

Stella centrum na svojom webe informuje o zdržaní do desať minút v opravovanom úseku D2 Stupava - Lamač - Sitina. Približne rovnaký čas si vodiči počkajú aj na Starej Lamačskej v oboch smeroch.