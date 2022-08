Smer to dokázal: Opozícia odovzdala prezidentke 406 000 podpisov za vyhlásenie referenda

Predstavitelia opozičného Smeru-SD a členovia petičného výboru odovzdali v stredu v Prezidentskom paláci 406. 039 podpisov za vyhlásenie referenda o páde vlády a zmene Ústavy SR. Opozícia by chcela cez referendum dosiahnuť predčasné voľby.

Referendum by podľa organizátorov malo obsahovať dve otázky. Občania by mali odpovedať na to, či súhlasia s tým, že vláda SR má bezodkladne podať demisiu. V druhej otázke by sa ich pýtali na to, či súhlasia s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady (NR) SR je možné uskutočniť referendom alebo uznesením NR SR, a to zmenou ústavy.

Hovorca prezidentky Martin Strižinec informoval, že odovzdaním podpisov začína plynúť 30-dňová lehota, počas ktorej v prezidentskej kancelárii kontrolujú podpisy. "Zamestnanci budú overovať pravosť podpisov, musí ich byť 350 000. Potom sa dostaneme aj k politickým otázkam a ďalšiemu postupu zo strany prezidentky," povedal novinárom.

Petičnú akciu k referendu inicioval Smer-SD v júni. Politickú podporu referendu deklarovali aj mimoparlamentné subjekty Hlas-SD, SNS a Republika. Predseda Smeru-SD Robert Fico dodal, že pri zbere podpisov pomáhali aj nepolitické organizácie. Zároveň zopakoval, že žiadajú prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby referendum vyhlásila na 29. októbra, aby sa mohlo konať so spojenými regionálnymi voľbami.

"Druhá otázka vedie priamo k zmene Ústavy SR tak, aby sa v budúcnosti mohli konať predčasné parlamentné voľby aj na základe ústavného zákona alebo na základe platného výsledku referenda. Tu dávame zadosť rozhodnutiu Ústavného súdu SR z roku 2021, ktorý konštatoval, že bez takejto zmeny ústavy v podstate nie je možné na Slovensku vyvolať parlamentné voľby," priblížil Fico pri odovzdávaní podpisov.