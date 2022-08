Chcete deťom uľahčiť návrat do školy? Hovorte s nimi takto...

Aj keď sa väčšina detí po prázdninách vracia do rovnakého prostredia, akejsi atmosfére novosti sa nemožno vyhnúť. Práve to môže spôsobovať u niektorých školákov nepríjemné pocity.

Nové učebnice, zošity, čistá žiacka knižka, iný zasadací poriadok, niekedy noví spolužiaci či učitelia. Je to pre ne jednoducho nový začiatok. „Najlepšie pomôžete deťom zvládnuť prežívanie začiatku školského roka, keď k nemu nebudete pristupovať ako k niečomu špeciálnemu. Stačí sa jednoducho tváriť, že september nie je ničím výnimočný. Bežný mesiac ako každý iný,“ hovorí psychologička Šárka Šuvadová z organizácie digiQ.

Zároveň si však dajte pozor, aby ste nezabudli na emócie dieťaťa. Ak sa cíti neisté či nervózne, uznajte to a dajte mu najavo, že tento pocit k novým veciam patrí a je úplne v poriadku. „Ak by ste jeho nervozitu ignorovali, neznamená to, že sama pominie. Namiesto toho poukazujte na jeho silné stránky, čím v ňom vybudujte sebadôveru a odolnosť, ktoré sú v záťažových situáciách kľúčové,“ dopĺňa Šuvadová.

Majú deti obavy? Vyskúšajte tento tip

Koniec bezstarostných prázdnin v nás môže ľahko vyvolať ľútosť. Frázy ako „no, už sa ti to zase začína…“ síce pôsobia súcitne, no na druhej strane katastroficky. Naznačujú dieťaťu, že jeho nervozita je opodstatnená. V ich hlave môže znieť spomínaná fráza ako „veru, máš sa čoho báť“.

„Ak chcete dieťaťu pomôcť tento proces prekonať, poukazujte radšej na pozitíva. Spýtajte sa ho, na čo sa v škole teší, aké sú jeho plány na nasledujúci školský rok. Nezabudnite ho pochváliť za jeho doterajšie snahy a školské úspechy,“ odporúča rodičom školákov psychologička Šuvadová.

V obchodoch sa sústreďte len na to, čo deti potrebujú

Pri kupovaní pomôcok do školy a mimoškolské krúžky budujte u detí ich spotrebiteľskú uvedomelosť. Pomôžte im porozumieť rozdielu medzi „chcem“ a „potrebujem“. Skúste im vysvetliť, že nemusia mať stále nové značkové oblečenie a techniku. Každý takýto nákup má totiž vplyv aj na životné prostredie. Nezabudnite spomenúť, že často nepotrebnú vec musel vyrobiť niekto na opačnej strane planéty a tovar musel prejsť dlhú cestu, kým sa dostal až k vám domov.

Mobil a počítač – kedy a ako často?

Psychologička rodičom odporúča, aby deti viedli k udržiavaniu rovnováhy medzi aktivitami online a offline. Pomôcť môžu spoločné rodinné pravidlá, ktoré budú deťom pripomínať, aby si regulovali čas pred obrazovkou, robili si prestávky a kontrolovali držanie tela pri práci s počítačom či telefónom.

„V online svete je potrebné naučiť sa iných rešpektovať, ale aj chrániť si svoje súkromie. Rozmýšľajte so svojimi deťmi o rôznych spôsoboch, ako sa dá prejaviť rešpekt pri online a offline komunikácii. Požiadajte ich, aby vám ukázali svoje obľúbené emotikony, alebo tie najpopulárnejšie medzi mladými. Upozornite ich, že k nedorozumeniu môže prísť ľahko, napríklad, aj pri posielaní „emodži“, najmä ak nie všetci rozumejú tomuto obrázkovému jazyku,“ dopĺňa odborníčka na digitálne občianstvo z organizácie digiQ Andrea Cox.

Skôr, ako dieťa dostane do rúk tablet či telefón, je dôležité sa vopred porozprávať o súkromí a bezpečnosti online. Nainštalujte a pravidelne aktualizujte bezpečnostný softvér – filter, brány firewall, antivírový program do zariadení svojich detí a vysvetlite im, prečo je dôležité mať ochranu pred hackerskými útokmi. „Overte si, že softvéry a digitálne nástroje, ktoré používajú vaše deti na prácu v škole a vo voľnom čase, sú bezpečné a prispôsobené ich potrebám,“ dopĺňa Andrea Cox.

Pomáha aj osveta v školách medzi rovesníkmi

Jednou z aktivít organizácie digiQ na Slovensku je aj pomoc pri šírení zdravých princípov digitálneho občianstva formou rovesníckeho vzdelávania digiPEERS, ktoré pomáha financovať Nadácia poisťovne KOOPERTIVA.

„DigiPEER je mladý aktívny digitálny občan, ktorý používa technológie a internet bezpečne a vedome s cieľom zúčastňovať sa na dianí v spoločnosti. A vzdeláva o tom svojich rovesníkov. V škole, v organizácii, kde pôsobia, na sociálnych sieťach… Možností je veľa,“ vysvetľuje Andrea Cox z digiQ.

V prvom ročníku dobrovoľníckeho programu bolo vyškolených 17 „digiPEERS-ov“ z celého Slovenska. Tí v spolupráci s mentormi aktívne viedli desiatky workshopov na základných a stredných školách, s ktorými majú v pláne pokračovať aj v tomto školskom roku. Témy, o ktorých rozprávajú mladí ľudia od 14 do 19 rokov s ostatnými, sú digitálne občianstvo, prevencia kyberšikanovania, prevencia nenávistných prejavov, dezinfo a kritické myslenie či digitálny manažment.

Ak vás zaujíma téma digitálnej inteligencie, zdravého využívania moderných technológií a chcete o nej hovoriť so svojimi deťmi, viac nájdete aj v online Magazíne Kooperativa.