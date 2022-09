Ivan Schwarz z Budvaru: Plast teraz vieme eliminovať až o 85 ton ročne

Nedá sa nevšimnúť si ich. Plechovky piva, zabalené v papierovom balení, sú medzi ostatnými v plaste jednoducho neprehliadnuteľné. Prečo sa Budvar rozhodol zmeniť obvyklý plast za papier?

Budvar je u nás dobre známa, tradičná značka. Pili ho naši dedovia, tatkovia a pijeme ho aj my. Horký Budvar 33 sme si obľúbili okamžite po jeho uvedení na trh a po roku patrí spolu s klasickým Budweiser Budvar Original k najobľúbenejším pivám. Český národný pivovar tak svojou 33-kou minulý rok prelomil dlhšie mlčanie a tento rok sa prihlásil s ďalšou inováciou.

Tentoraz ide Budějovický Budvar po - na prvý pohľad vizuálnej a praktickej stránke, regionálny riaditeľ EMEA Budweiser Budvar Ivan Schwarz však hovorí o oveľa dôležitejšom aspekte. „Budvar už celé roky pracuje na vyššej udržateľnosti. Nikdy sme neplnili pivo do PET fliaš, pred dvoma rokmi sme vymenili hliníkové etikety na fľašiach za papierové a tento rok ako prví prichádzame s balením 6 plechoviek v papierovom obale. Ten je vyrobený bez použitia lepidla, takže je plne recyklovateľný,“ približuje ekologickú činnosť pivovaru.

Žiadna chémia ani rýchlenie

Ambasádor českej pivnej kultúry doma aj vo svete prešiel na nové balenia súčasne vo všetkých takmer 80 exportných krajinách po celom svete. „Minulý rok bol pre nás veľmi úspešný, na trhoch EMEA sme dosiahli rekordné predaje. Český národný pivovar so 126-ročnou tradíciou je známy tým, že svoje pivo varí len v Českých Budějoviciach, pretože práve kvalitné lokálne suroviny sú to, čo robí Budvar Budvarom: voda z vlastnej artézskej studne, celé hlávky žateckého chmeľu a svetlý sladový jačmeň z Moravy. Takisto neurýchľujeme zrenie, ale doprajeme ho každému ležiaku toľko, koľko potrebuje, či už je to 90 dní pre Budweiser Budvar Original alebo 200 dní pre exkluzívny Budvar RESERVE,“ vysvetľuje Schwarz.

Menej plastov, nižšia uhlíková stopa

Papier, použitý na balenie, pochádza zo zodpovedného lesného hospodárstva. Pôvod z kontrolovaných a obnoviteľných zdrojov, ktoré neohrozujú budúcnosť lesov, je overený certifikáciou WestRock PEFC. „Prechod na papierové ekoobaly umožnila naša nová plniaca linka, ktorá naplní 50-tisíc plechoviek za hodinu a dokáže ich zabaliť do týchto obalov. Ušetríme tak 85 ton plastu ročne, čo je pre lepšiu predstavu 5-tisíc km dlhý pás, čo je napr. vzdialenosť z Českých Budějovíc do Kanady.“ opisuje výhody šéf slovenskej dcéry českého národného pivovaru.

Sme nároční pivári

Prvé prieskumy hovoria o pozitívnom prijatí tejto ekologickej zmeny aj u nás. „Slováci pozitívne vnímajú, že nie sme zahraničná korporácia, ale český národný podnik. Držíme sa svojej tradície, ale nebojíme sa modernizovať a to je našim pivárom sympatické. Zaujímavé je, že napriek zvyšovaniu cien sa trend posúva do pitia prémiových pív. Dokazuje to to, čo vieme už dávnejšie – Slováci sú nároční pivári, ktorí vedia oceniť kvalitu. A Budějovický Budvar si to váži,“ uzatvára Ivan Schwarz.