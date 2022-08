Naď tvrdí, že OĽaNO vie, čo chce: V rukáve majú ale aj iné alternatívy! Aké to sú?

OĽANO je naďalej za zachovanie štvorkoalície, pripravuje sa však aj na iné alternatívy. Vyplýva to z vyjadrení ministra obrany a člena predsedníctva hnutia Jaroslava Naďa. Zopakoval, že OĽANO naďalej odmieta požiadavku SaS na odchod ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) z vlády.

Naď má pocit, že líder SaS Richard Sulík nechce v koalícii ostať, hovorí o jeho nezodpovednosti. Ozrejmil, že v utorok (23.8.) by sa malo zísť predsedníctvo OĽANO a hovoriť aj o tom, čo by bolo v prípade odchodu SaS z vlády. "Robíme všetci všetko preto, aby štvorkoalícia ostala," deklaroval. Na druhej strane podľa jeho slov nemôžu iba čakať a modliť sa.

"Čiže zároveň robíme aj také opatrenia, aby sme boli pripravení, keď SaS naozaj odíde," dodal, no nekonkretizoval ich. "Vyžaduje si to ďalšie rokovania aj v rámci koalície bez SaS, keby to nastalo," priblížil. Deklaroval, že určite budú pripravení obsadiť uvoľnené ministerské posty i ďalšie pozície v rezortoch.

V súvislosti s avizovaným odchodom šéfa Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) Richarda Prokypčáka v prípade odchodu Sulíka hovorí Naď o nezodpovednosti a dôkaze, že viac ako zodpovednosť, odbornosť či záujmy štátu sú pre niektorých ľudí politikárčenie a osobné záujmy.