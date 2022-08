Fico sa poriadne rozohnil: Vo vláde kradnú ako straky a sú strčení až po uši v americkom zadku!

Predseda opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico dnes na tlačovej konferencii povedal, že minister vnútra SR a člen hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Roman Mikulec by mal odísť zo svojho postu.

Fico tvrdí, že Mikulec je podozrivý z brania úplatkov v oblasti informačných technológií, dohodil zákazku svojmu otcovi i bratovi a svoj súkromný byt poskytol vojenskému spravodajstvu. „Mikulec si môže dovoliť to, čo robí. Táto vláda kradne ako straky a sú strčení až po uši v americkom zadku," tvrdí predseda Smeru, ktorý viackrát zopakoval, že minister vnútra musí odísť.

Fico ďalej tvrdí, že vláda si môže dovoliť kradnúť, pretože má krytie od veľvyslanectva Spojených štátov amerických (USA). Ďalej dodal, že požiadal predsedu Sloboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka o stretnutie o energetickej kríze. Ten so stretnutím súhlasil. „Ľudia majú pred každým druhým rodinným domom nasťahovanú kopu dreva. To drevo sa má použiť ako alternatíva a neschopnosť tejto vlády?," skonštatoval Fico.

Podľa neho sú tieto otázky predmetom referenda. V strane Smer-SD si ďalej myslia, že by bolo na správnom mieste zdaniť banky a veľké monopoly. „Tieto peniaze by sa mali použiť pre konkrétne firmy a ľudí, ktorí to reálne potrebujú," dodal predseda strany a doplnil, že vláde predložia návrh na ich zdanenie.

Fico na tlačovej konferencii zároveň skritizoval a zosmiešnil riešenie, ktoré v sobotu 20. augusta predložil premiér Eduard Heger (OĽaNO) svojim koaličným partnerom. Hegerov návrh predstavoval, aby sa na koaličných radách nezúčastňovali líder OĽaNO Igor Matovič a Richard Sulík. „Je to geniálne, určite to tomuto štátu pomôže," sarkasticky podotkol Fico.