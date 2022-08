Rafinovaný podvod: Slovenka vymámila z dôchodcu viac ako 100-tisíc eur! Teraz spoznala svoj trest

Súd vo švajčiarskom meste Aarau udelil v pondelok približne 50-ročnej Slovenke 3,5-ročný trest odňatia slobody a vyhostil ju z krajiny na 20 rokov. Žena menom Natália od istého švajčiarskeho sedemdesiatnika vymámila celkom 130 000 frankov (viac než 135 000 eur).

Tvrdila mu, že potrebuje zaplatiť výdavky súvisiace s dopravnou nehodou. TASR správu prevzala zo švajčiarskeho denníka Aargauer Zeitung. Slovenku vo Švajčiarsku odsúdili už v roku 2018, a to na 23 mesiacov väzenia za rôzne trestné činy vrátane krádeží a podvodov. Po ich odpykaní mala zákaz vstupu do krajiny na 15 rokov. Do Švajčiarska sa však vrátila už o necelých sedem mesiacov.

Natália oslovila dôchodcu počas prechádzky. Muž v tom čase býval v hoteli, pretože mu rekonštruovali byt. Navrhla mu posedenie pri káve, ktoré osamelý sedemdesiatnik podľa Aargauer Zeitung rád prijal. Tam oňho javila veľký záujem a popritom mu porozprávala, že mala dopravnú nehodu a potrebuje peniaze na zaplatenie škody. Hoci Natália podľa svojich slov zdedila peniaze po starom otcovi, nemala k nim ešte prístup. Dôchodca sa cítil jej záujmom polichotený, píše Aargauer Zeitung, išiel s ňou k bankomatu a dal jej 4000 švajčiarskych frankov (približne 4 159 eur).

Neskôr sa pravidelne stretávali a Natália žiadala peniaze na rôzne účely, ako oprava auta či náklady na liečenie. Muž jej postupne dal znova 4000, 5000 a nakoniec ešte 11 000 švajčiarskych frankov. Dostala aj 5000 frankov na vymyslené narodeniny.

Natália na nasledujúcich stretnutiach žiadala ďalšie peniaze. Muž podľa Aargauer Zeitung váhal, no žena ho označila za klamára, a tak jej nakoniec poskytol 35 000 a potom ešte 40 000 švajčiarskych frankov. Dôchodca jej nakoniec dal aj kľúče od svojho bytu, ktorého rekonštrukcia bola medzičasom dokončená.

Prípad nakoniec vyšiel najavo nie preto, že by sa dôchodcovi jej správanie začalo zdať zvláštne, ale preto, že na ňu náhodou narazila policajná hliadka v Zürichu. Tá zistila, že sa vo Švajčiarsku nachádza nelegálne. Policajti u nej našli kľúč, ktorého pôvod odmietala prezradiť. Napokon sa policajti dostali k zmienenému dôchodcovi.

Natáliin obhajca pred súdom tvrdil, že sa nedá preukázať jej úmysel nevrátiť peniaze dôchodcovi. A okrem toho, podvod si vyžaduje istú rafinovanosť, avšak pri tomto dôchodcovi ju nemusela uplatniť – sám sa podľa advokáta správal naivne a ľahkovážne. Súd napokon rozhodol, že okrem väzenského trestu a vyhostenia bude musieť nahradiť dôchodcovi celú škodu.