Prídu k nám ukrajinskí vojaci?! Šéf európskej diplomacie predstavil ambiciózny plán

Európska únia bude rokovať o začatí rozsiahlej výcvikovej operácie pre ukrajinských vojakov, ktorá by sa uskutočnila v štátoch susediacich s Ukrajinou.

Oznámil to v pondelok šéf európskej diplomacie Josep Borrell. TASR správu prevzala od agentúry AFP. O tomto návrhu budú podľa Borrella diskutovať na budúci týždeň na stretnutí v Prahe ministri zahraničných vecí EÚ. "Dúfam, že to bude schválené... Samozrejme, že by to bola veľká misia," uviedol Borrell na tlačovej konferencii v španielskom meste Santanderi.

Ukrajine sa v súčasnosti vďaka dodávkam vojenského materiálu zo západných krajín a informáciám tajných služieb USA darí spomaľovať postup ruských vojsk v Donbase a pozdĺž pobrežia Čierneho mora.

"Zdá sa byť rozumné, že vojna, ktorá stále trvá a vyzerá to tak, že bude trvať aj naďalej, si vyžaduje úsilie nielen z hľadiska dodávok materiálu," uviedol Borrell. "O tomto diskutujú členské štáty (EÚ) a bude sa o tom diskutovať na politickej úrovni aj na budúci týždeň," dodal.