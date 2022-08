Má lepší flek? Nemecko opúšťa ukrajinský veľvyslanec: Známy kritik Berlína sa vracia domov

Ukrajinský veľvyslanec v Nemecku Andrij Meľnyk odíde v polovici októbra z Nemecka, aby sa na Ukrajine ujal novej funkcie na ministerstva zahraničných vecí. Veľvyslanec ostro kritizoval Berlín za jeho reakciu na februárový vpád ruských vojsk na Ukrajinu. TASR správu prevzala od agentúry DPA, ktorá o tom informovala v pondelok.

"V Kyjeve musím byť 15. októbra, aby som sa tam, ako to tak vyzerá, ujal postu na ministerstve zahraničných vecí," uviedol Meľnyk pre DPA.

Meľnyk čelil v minulosti kritike za obranu lídra ukrajinských nacionalistov Stepana Banderu, ktorého organizácia bola zodpovedná za etnické čistky a smrť tisícov Poliakov a židov počas druhej svetovej vojny, píše DPA. Veľvyslanec sa stal známy aj neustálymi výzvami, aby Berlín dodával Ukrajine viac zbraní.

"Ak by som ostal ticho a bol by som k Berlínu počas uplynulých veľmi dramatických mesiacoch slušný, tak by možno nevznikla rozsiahla diskusia o najskôr chýbajúcich a neskôr nedostačujúcich dodávkach zbraní Ukrajine," uviedol Meľnyk s tým, že si stojí za svojou kritikou nemeckej politiky.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že odvoláva Meľnyk z postu veľvyslanca v Nemecku v polovici júla, pričom uviedol, že ide o bežnú prax. Očakáva sa, že jeho nástupcom v Berlíne sa stane Olexij Makejev, ktorý pôsobí roky vo funkcii politického riaditeľa na ministerstve zahraničných vecí. Jeho vymenovanie do funkcie veľvyslanectva v Nemecku doposiaľ nebolo oficiálne potvrdené. Očakáva sa však, že do Berlína pricestuje krátko po odchode Meľnyka, píše DPA.