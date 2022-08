Rodman chce pomôcť! Kontroverzný basketbalista ohlásil cestu do Ruska, ten si trúfa!

Bývalý americký basketbalista Dennis Rodman plánuje cestu do Ruska v snahe dosiahnuť prepustenie uväznenej basketbalistky Brittney Grinerovej, informovala v nedeľu NBC News. TASR správu prevzala z agentúry AFP. Americkú hráčku WNBA moskovský súd začiatkom augusta odsúdil na deväť rokov za drogové obvinenie.

"Dostal som povolenie ísť do Ruska pomôcť tomuto dievčaťu," povedal Rodman pre NBC. "Vynasnažím sa ísť (do Ruska) tento týždeň," dodal bez uvedenia podrobností. Podľa vysokopostaveného predstaviteľa administratívy prezidenta Joea Bidena "je to verejná informácia, že administratíva urobila Rusom významnú ponuku a čokoľvek než ďalšie vyjednávanie prostredníctvom zavedeného kanálu pravdepodobne skomplikuje snahy o (jej) prepustenie."

Existenciu špeciálneho komunikačného kanála medzi oboma prezidentmi dávnejšie potvrdil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, podľa ktorého napriek "niektorým verejným vyhláseniam je stále funkčný".

Dvojnásobnú zlatú olympijskú medailistku v basketbale a víťazku WNBA Grinerovú zatkli vo februári na moskovskom letisku, pretože mala pri sebe malé množstvo konopného oleja. V Rusku mala hrať za profesionálny tím Jekaterinburgu. Od jej zatknutia Moskva a Washington rokovali o možnej výmene väzňov, a to aj napriek ruskej intervencii na Ukrajine.

Rodman sa už aj v minulosti pokúsil neortodoxným spôsobom zasiahnuť do geopolitiky. Podľa vlastných slov pomohol pripraviť základy pre stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una v Singapure v roku 2018. Biely dom však poprel, že by bol mal v tomto smere nejakú oficiálnu úlohu.

Rodman sa vyjadroval pozitívne aj o ruskom prezidentovi. V roku 2014 po osobnom stretnutí s Vladimirom Putinom v Moskve povedal, že šéf Kremľa je "v skutočnosti cool".