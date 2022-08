Kličko varuje pred jadrovou katastrodou: Po výbuchu by tu bola Fukušima alebo Černobyl viacnásobných rozmerov

Vladimir Kličko, bývalý ukrajinský šampión v boxe, ktorý je bratom primátora Kyjeva, varoval pred jadrovou katastrofou v súvislosti s bojmi okolo Záporožskej jadrovej elektrárne nachádzajúcej sa v meste Enerhodar na juhovýchode Ukrajiny. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

"Svet si musí uvedomiť, že ak (jadrová elektráreň) vybuchne, bude tu Fukušima alebo Černobyľ viacnásobných rozmerov," upozornil Kličko pripomínajúc jadrové katastrofy z minulosti. "To sa nesmie stať," apeloval v nedeľnom rozhovore pre britskú stanicu Times Radio.

Túto najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe obsadili ruské jednotky v marci a viackrát sa stala cieľom delostreleckej paľby, z ktorej sa vzájomne obviňujú Kyjev a Moskva. Doteraz v nej pracujú ukrajinskí technickí odborníci, i keď v plnej prevádzke sú iba dva zo šiestich reaktorov. Kličko uviedol, že streľba naďalej pretrváva a nie je jasné, či sú ukrajinskí experti, ktorí sú tam prítomní, v bezpečí.

Čo sa týka možnosti mierových rokovaní medzi Kyjevom a Moskvou, Kličko uviedol, že Rusko musí najprv úplne stiahnuť svoje jednotky z územia Ukrajiny. "Od roku 2014 bojujeme za našu územnú celistvosť a za to, aby sme smeli byť súčasťou slobodného sveta a Európskej únie," povedal.

Generálny tajomník OSN António Guterres počas piatkovej návštevy Odesy vyzval Rusko, aby túto elektráreň neodpojilo od ukrajinskej siete. Reagoval tak na tvrdenia Kyjeva, že Rusi sa to chystajú urobiť. Vypnutie elektrárne by spôsobilo problémy so zásobovaním elektrinou predovšetkým na juhu Ukrajiny.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok na spoločnom stretnutí s Guterresom požiadal OSN, aby zaistila bezpečnosť tohto strategického objektu, jeho demilitarizáciu a úplné oslobodenie od ruských vojakov.