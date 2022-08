Ministri vidia paralelu medzi augustom 1968 a situáciou na Ukrajine: Rusi musia odísť bez fanfár!

Nemožno dovoliť prekrúcať fakty o okupácii v roku 1968 a okupácii v roku 2022, ako sa o to usiluje proruská propaganda. Pri príležitosti 54. výročia invázie okupačných vojsk do Československa to vyhlásil minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO). V statuse na sociálnej sieti si pripomenul pamiatku tých, ktorí sa proti okupácii postavili za cenu straty vlastných životov a pohodlia.

Šírenie dezinformácií o udalostiach z roku 1968 ako geste dobrej vôle a bratskej pomoci predstavuje podľa neho mimoriadne ohrozenie bezpečnosti štátu, demokracie a občanov SR, ešte výraznejšie po udalostiach, ktoré nastali vo februári tohto roku na Ukrajine. "Poučme sa z histórie a robme všetko pre to, aby sa podobné udalosti už nikdy viac neopakovali," zdôraznil. Korčok spomína na okupáciu: Odkaz z roku 1968 platí aj dnes, boj za slobodu nikdy nekončí Na poučenie z histórie vyzýva aj minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO). I on vidí paralelu medzi augustom 1968 a súčasnou agresiou Ruska na Ukrajine. Rozdiel vníma v tom, že na strane Ukrajiny stojí 141 krajín sveta, ktoré v OSN jasne odsúdili ruskú agresiu a požadujú okamžité stiahnutie ruských vojsk z Ukrajiny. "Ako demokracia a sloboda zvíťazila v Československu a Rusi odtiaľto museli odísť bez fanfár a slávnostných príhovorov, tak budú musieť odísť aj z Ukrajiny," zdôraznil. Český historik o invázii z roku 1968: Rozhlas sa stal hlasom občanov a zohral významnú úlohu Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO) na sociálnej sieti pripomína, že ruské tanky v auguste 1968 rozdrvili v Československu nádej v slobodnejšiu, demokratickejšiu a ľudskejšiu tvár komunistického režimu. "Dlhých 23 rokov sme tu potom nedobrovoľne hostili 'priateľskú' pomoc a celý ten čas komunisti život 'úspešne' normalizovali, čo znamenalo, že cieľom ľudí nebolo žiť, ale prežiť," upozornila. Rovnakému údelu teraz podľa nej vzdorujú Ukrajinci. "Poučení aj našimi skúsenosťami vedia, že keby nebojovali za svoju krajinu, nebojovali by za demokraciu, ale najmä slobodu, tak už nikdy by nežili, ale iba prežívali," skonštatovala.