Vládne špičky sa opäť nedohodli! Heger nestráca nádej: 5 riešení, ktoré by mohli zahnať najhoršie

Zdá sa, že sa rútime do menšinovej vlády. Koaliční lídri sa v sobotu na obed stretli vo vládnom hoteli Bôrik, aby prediskutovali či je ešte možné, aby zostali v jednej spoločnej vláde. Z výrokov, ktoré zaznievali po rokovaní vyplýva, že SaS na konci augusta definitívne končí.

Premiér Eduard Heger (46) sa sulíkovcov snažil presvedčiť piatimi zmenami vo fungovaní ich koalície, no tí trvajú na tom, že to prichádza do úvahy len bez Igora Matoviča (49) vo vláde. Sulík po rokovaní hovoril, že premiérových päť bodov úprav v koaličnej zmluve je síce fajn, ale neriešia podstatu. Heger navrhol napríklad výmenu štátnych tajomníkov na ministerstvách financií a hospodárstva, koaličné rady bez účasti Sulíka a Matoviča, rozhodcovskú komisiu, ktorá by riešila ich spory alebo iné prerozdelenie ministerstiev.

„V troch stranách sme sa zhodli sme na tom, že najlepší scenár je, že SaS ustúpi od svojho ultimáta a dohodneme sa na podmienkach, ktoré som predložil,“ povedal Heger. Sulík reagoval, že to na ich postoji nič nemení. „Sú to rozumné riešenia, nájdeme tam aj dohodu. To všetko ale až po tom, čo bude splnená naša zásadná požiadavka - odchod Matoviča z vlády,“ povedal Sulík.

Ďalšie stretnutie bude tento piatok, ale šéf SaS tvrdí, že už v tom veľký zmysel nevidí. „Všetko speje k tomu, že k 31. augustu podáme demisiu,“ dodal Sulík. Koncom júla vraj povedal premiérovi, aby mu čím skôr prezentoval jeho nástupcu na čele rezortu hospodárstva, aby ho mohol jeden mesiac viesť nech má čas sa zapracovať. „Nikoho mi neprezentovali, budú si s tým musieť poradiť,“ dodal Sulík.