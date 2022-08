Vedci zistili, že makaky si vymysleli masturbačnú pomôcku: Keď to uvidíte, neuveríte!

Skupinu makakov v Indonézii pristihli vedci ako si pri masturbácii pomáhajú kameňom.

O kontroverznom, no zaujímavom príbehu píše portál Newsweek.com. Vedci z kanadskej University of Lethbridge študovali skupinku opíc v Sacred Monkey Forest Sanctuary na Bali. V štúdii publikovanej v časopise Ethology: International Journal of Behavioral Biology výskumníci opisujú, že makaky si poklepkávali kameňmi po pohlavný orgánoch. To opice vzrušilo a nasledovala erekcia. Dodávajú, že tieto nástroje im tiež pomohli v tom, aby erekcia trvala dlhšie. Taktiež tvrdia, že si takto pomáhajú predovšetkým dospievajúce jedince.

Napriek ťažkostiam pri meraní ženského sexuálneho vzrušenia kvôli nedostatku očividných vonkajších zmien, vedci tiež zistili, že samice opíc si kamene precízne vyberali. Sústreďovali sa predovšetkým na také, ktoré mali drsné okraje alebo hranaté tvary. Autori článku v ňom píšu, že šúchanie kameňmi po pohlavných orgánoch je sexuálne motivované.

Masturbáciu u zvierat vedci už zaregistrovali u niekoľkých druhov, vrátane šimpanzov, psov a dokonca aj dikobrazov. Primáty, ktorí sú naši najbližší zvierací príbuzní, boli vedcami pozorovaní najviac. Portál však zdôrazňuje, že to bolo predovšetkým v zajatí a nie vo voľnej prírode. „Masturbácia sa vyskytuje častejšie u druhov žijúcich v organizačnom systéme s viacerými mužmi/viacerými ženami, akými sú napríklad makaky,“ píšu v článku.