Matovič si servítku pred ústa nedával: Podľa ministra financií je Sulík posadnutý nenávisťou voči nemu

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) povedal, že Sulík je posadnutý nenávisťou voči nemu. Dodal, že on sám k nemu nič necíti. Tvrdí, že Sulík je odhodlaný povaliť vládu a očakáva, že dôjde na menšinovú vládu. Podľa neho už pred jedenástimi rokmi videl rovnaký scenár v prípade vlády Ivety Radičovej a mal pri tom rovnaký pocit. Matovič to povedal na tlačovej konferencii po rokovaní koaličných partnerov.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) na rokovaní predstavil koaličným partnerom päť bodov zmeny koaličnej zmluvy. Prvý bod bol navrhnutý najmä strane SaS, a to výmena štátnych tajomníkov ministerstiev hospodárstva a financií. V druhom bode navrhol, aby sa Igor Matovič (OĽaNO) a Richard Sulík (SaS) nezúčastňovali na koaličných radách.

V rámci rád by mala vzniknúť aj rozhodcovská komisia, do ktorej by každá koaličná strana navrhla troch zástupcov, čiže by mala dvanásť členov. V prípade rovnosti hlasov by rozhodujúce slovo mala SaS. Zaviedli by sa tiež určité sankcie. Štvrtým bodom je zadefinovanie konkrétnych opatrení na pomoc občanom počas energetickej krízy. Posledným bodom by bolo iné prerozdelenie ministerstiev. OĽaNO sa s hnutím Sme rodina a stranou Za ľudí zhodli, že SaS by mala ustúpiť od svojho ultimáta. Heger doplnil, že dnes ide najmä o profesionalitu a zodpovednosť, osobné postoje musia ísť bokom.

Matovič nemá v úmysle odstúpiť, naopak, apeluje na Sulíka, aby dodržal svoj sľub, ktorý dal pri predošlej vládnej kríze, že odíde z vlády, ak Matovič odstúpi z postu premiéra. Tento sľub podľa neho nesplnil. Povedal tiež, že očakával Sulíkov návrh, že on sám odstúpi, ak Matovič odíde z vlády.

Podľa ministra financií by Sulíkovi veľmi vyhovovalo, ak by bol mučeníkom, ktorý sa obetoval za odstúpenie Matoviča. Na otázku, či následne odíde aj on zareagoval protiotázkou, prečo by mal a dodal, že na to nevidí najmenší dôvod. Richard Sulík by mal podľa neho urobiť krok späť. Návrh, aby odišli spoločne minister financií odmieta.