Premiér Heger posiela SaS jasný odkaz: Jediným scenárom pri ceste z krízy je tento krok!

Strany OĽANO, Za ľudí a Sme rodina sa zhodli na tom, že jediným scenárom pri ceste z koaličnej krízy je, aby SaS ustúpila od svojho ultimáta a nastala zhoda na nových podmienkach spolupráce v koalícii. Po sobotňajšom rokovaní koaličných strán to uviedol predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO).

Pred novinármi konkretizoval, že partnerom predložil päť návrhov na zmenu koaličnej zmluvy - týkajú sa výmeny štátnych tajomníkov na ministerstve financií a hospodárstva, fungovania koaličných rád bez Igora Matoviča a Richarda Sulíka, takisto kreovania rozhodcovskej komisie pri koaličných sporoch, v ktorej by každá strana mala troch členov. "Pričom pri rovnosti hlasov by rozhodujúci mala SaS," dodal Heger. Za útoky na koaličného partnera by mali tiež platiť sankcie, napríklad strata postu predsedu parlamentného výboru. Heger navrhol tiež zadefinovať jasný plán opatrení na pomoc ľuďom počas energetickej krízy i iné prerozdelenie ministerstiev.

"Musím skonštatovať, že tri strany v koalícii - OĽANO, Za ľudí i Sme rodina, sa zhodli v tom, že jediným scenárom, ako ukončiť koaličnú krízu, je upustiť od ultimáta zo strany SaS a dohodnúť sa na nových podmienkach koaličnej spolupráce," dodal Heger. "Myslím si, že je to férová ponuka," podotkol. Apeluje pritom na profesionalizmus, ktorý odsunie osobnú rovinu nabok. "Ak sa tak stane, garantujem vám, že v štvorkoalícii ťažké časy zvládneme," deklaroval premiér.

Minister financií SR a líder OĽANO Igor Matovič je presvedčený, že neústupčivý postup lídra SaS je motivovaný jeho osobnou antipatiou. "Mám pocit, že Sulík trpí posadnutosťou nenávisťou voči mne," povedal. Nazdáva sa, že vyhlásenia SaS o snahe nájsť cestu na pokračovanie súčasnej vlády sú falošné, podľa neho bol šéf liberálov rozhodnutý "povaliť" vládu ešte pred šiestym júlom, keď vypovedal za SaS koaličnú zmluvu.