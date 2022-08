Šeliga má odkaz pre koaličných partnerov: Nechcem si vyberať medzi hnutím OĽaNO a stranou SaS!

Minister financií a predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič nechce odstúpiť a strana Sloboda a solidarita nechce ustúpiť zo svojej požiadavky. Koaličná strana Za ľudí podľa slov jej podpredsedu Juraja Šeligu stále apeluje na zdravý rozum v súvislosti s blížiacou sa zimou a energetickou krízou.

Šeliga takisto povedal, že na konci je to stále konflikt medzi dvomi ľuďmi, ktorí by si ho mali vyriešiť. Strana oceňuje zmeny v koaličnej zmluve, ktoré navrhol premiér Eduard Heger (OľaNO) a fakt, že sa posunuli z pozície ultimáta. Strana však dodala, že by bolo dobré, keby Sulík ešte zopár mesiacov na svojom poste zotrval.

Šeliga povedal, že si nechce vyberať medzi stranou SaS a hnutím OĽaNO, chce, aby krajina zvládla zimu. Nie sú za predčasné voľby, ale za fungovanie štvorkoalície. Predstavitelia strany Za ľudí to povedali na tlačovej besede po stretnutí koaličných partnerov.