Skupina kamarátok sa tešila na spoločné prázdniny: Po nástupe do lietadla ale prišiel šok!

Skupina dievčat sa tešila na prázdniny, no pri nástupe do lietadla zažila nepríjemné prekvapenie.

Ako píše portál The Sun, Grace a jej kamarátky mali letieť spoločnosťou Aer Lingus z Dublinu na spoločné prázdniny. Dlho sa však netešili, pretože oznam na palube lietadla všetko pokazil. Vo videu na sociálnej sieti TikTok, ktoré uverejnila Grace, možno počuť členku posádky, ktorá vysvetľuje, že niektorým pracovníkom vypršali hodiny, počas ktorých mohli pracovať – čo znamená, že let musel byť zrušený.

Mladá žena vystihla moment, keď sa pasažieri dozvedeli, že nikam nepôjdu. „Niektorým z posádky došli hodiny. Toto je zákonné maximum, ktoré môžu denne pracovať a je regulované leteckými úradmi. Nemáme na výber, bohužiaľ, musíme zrušiť let. K dverám sa momentálne blíži mostík, onedlho otvoríme dvere. Prosíme, aby ste si všetko zobrali so sebou,“ znelo v oznámení.

Grace s priateľkami zostali nepríjemné šokované. Video sa stalo virálnym a na TikToku nazbieralo viac ako 1,4 milióna videní. Niektorí z komentujúcich nechápali, prečo to spoločnosť nemohla oznámiť skôr. „Museli dopredu vedieť, že let zrušia. Prečo to nechali zájsť tak ďaleko?,“ napísala jedna osoba.

Iní súcitili s personálom lietadla. „Pre palubných sprievodcov to muselo byť ťažké. V hlase hlásateľky môžete počuť smútok,“ napísal jeden a ďalší súhlasil: „Je prekvapivé, koľko ľudí nevie o leteckom priemysle a posádke absolútne nič. Posádka nie sú roboti a sú tu pre vašu bezpečnosť.“

Podľa predpisov Úradu pre civilné letectvo zamestnanci nemôžu zo zákona pracovať viac ako 12 hodín denne. „Cestujúcim boli zarezervované ďalšie dostupné lety a podľa potreby im bolo poskytnuté hotelové ubytovanie. Aer Lingus sa chce ospravedlniť zákazníkom, ktorých sa to dotklo,“ povedal hovorca Aer Lingus pre The Sun.