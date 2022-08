Desivý útok ako z akčného filmu! Výbušniny v autách, následná prestrelka a zajatie hotela

Podľa agentúry Reuters bol útok na hotel Hayat spáchaný dvomi výbušnými zariadeniami nastraženými v autách. Po explóziách vypukla medzi zasahujúcimi bezpečnostnými silami a útočníkmi prudká prestrelka. Polícia pripustila, že útočníci sa skryli v hotelovej budove.

#SOMALIA #SOMALIE #AFRICA



Somali police are evacuating several civilians from Mogadishu's Hayat Hotel, after two car bomb explosions & amid clashes with gunmen.#VIDEO #Mogadishu pic.twitter.com/Uo1yVBQEeF